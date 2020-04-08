На Западе поверили в рубль

Западные экономисты поверили в перспективность рубля. Главный экономист глобального Renaissance Capital Чарли Робертсон считает, что на рынке настал самый удачный за последние 20 лет момент для покупки валют развивающихся стран. Об этом он заявил Bloomberg.

Материалы по теме Грязные деньги Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?

Самыми перспективными он назвал наиболее пострадавшие в результате экономического кризиса 2020 года валюты — это южноафриканский рэнд, мексиканский песо и бразильский реал. Рубль, по мнению Робертсона, является привлекательным в среднесрочной перспективе в связи с вероятным ростом цен на нефть до 45-50 долларов за баррель.

«Это самая лучшая возможность для покупки валют развивающихся стран за последние 20 лет. Сейчас их стоимость находится на наиболее низком уровне со времен азиатского кризиса и российского дефолта», — пояснил аналитик.

Рубль оказался четвертой худшей валютой развивающихся стран в 2020 году. На фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+ он потерял почти 20 процентов год к году, свидетельствуют данные Reuters.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!