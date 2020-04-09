Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 апреля.

«Это инициатива самого президента. Не могу сказать, что стало источником для этой фразы», — прокомментировал Песков.

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Накануне российский лидер провел в режиме видеоконференции совещание с губернаторами, представителями правительства и администрации Кремля по проблемам противодействия распространению коронавируса. Во вступительном слове он выразил уверенность, что при определенных усилиях Россия сможет победить «заразу коронавирусную». Он также напомнил, что страна уже проходила через серьезные испытания, и привел в пример набеги печенегов и половцев.

После выступления главы государства издание «Подъем» обратило внимание, что фраза Путина про печенегов частично совпадает с речью юриста Федора Плевако, работавшего адвокатом во времена Российской империи.

Печенеги из выступления российского лидера превратились в поэтический мем.

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