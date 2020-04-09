Захватившего в заложники детей и женщину россиянина задержали

В Пятигорске освободили двух детей и женщину, захваченных в заложники психически нездоровым мужчиной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, россиянин задержан. Дети, находившиеся в квартире, целы и невредимы, добавляет Telegram-канал Mash.

Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал оперативное видео с места преступления.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые осматривают квартиру, где подозреваемый удерживал свою сестру с ее двумя несовершеннолетними детьми.

В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»).

Ранее 9 апреля губернатор Ставропольского края сообщил о захвате заложников в Пятигорске. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он заперся со своими родными в их квартире на Ессентукской улице и потребовал сначала 200 тысяч долларов и самолет. Затем захватчик потребовал назначить его командующим Росгвардии, 200 миллионов долларов наличными и истребитель.

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