Взявший заложников россиянин потребовал назначить его командующим Росгвардии

Мужчина, взявший в заложники свою сестру и двух детей в Пятигорске (Ставропольский край), выдвинул новое требование. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Захватчик потребовал назначить его командующим Росгвардии. Кроме того, он хочет 200 миллионов долларов наличными и истребитель.

Ранее 9 апреля губернатор региона сообщил о захвате заложников. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он заперся со своими родными в их квартире на Ессентукской улице и потребовал большую сумму денег в качестве выкупа за них. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вооружен ли мужчина, пока не известно.

Захватчик требовал 200 тысяч долларов и самолет. Полиция ведет переговоры.

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