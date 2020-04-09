Россиянин ради денег взял в заложники сестру и двоих детей

В Пятигорске (Ставропольский край) мужчина взял в заложники свою сестру и двух детей. Об этом в четверг, 9 апреля, со ссылкой на заявление губернатора региона сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Днем 9 апреля он заперся со своими родными в их квартире Ессентукской улице и потребовал большую сумму денег в качестве выкупа за них. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вооружен ли мужчина, пока не известно.

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