Дезинфекция самолета при коронавирусе в московском аэропорту попала на видео

В московском аэропорту Домодедово на фоне пандемии коронавируса провели дезинфекцию одного из самолетов. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в пятницу, 10 апреля, в Telegram-канале агентства «Москва».
На размещенных в сети кадрах запечатлено, как сотрудники аэропорта надевают специальные костюмы и средства индивидуальной защиты, после чего поднимаются на борт воздушного судна и при помощи дезинфицирующих веществ начинают обработку салона.
8 апреля на видео сняли десятки самолетов, бездействующих из-за ограничения пассажирских авиаперевозок. На опубликованных кадрах запечатлены воздушные суда авиакомпании S7, припаркованные на территории аэродрома.
Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из страны иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения