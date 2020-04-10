Дезинфекция самолета при коронавирусе в московском аэропорту попала на видео

В московском аэропорту Домодедово на фоне пандемии коронавируса провели дезинфекцию одного из самолетов. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в пятницу, 10 апреля, в Telegram-канале агентства «Москва».

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как сотрудники аэропорта надевают специальные костюмы и средства индивидуальной защиты, после чего поднимаются на борт воздушного судна и при помощи дезинфицирующих веществ начинают обработку салона.

8 апреля на видео сняли десятки самолетов, бездействующих из-за ограничения пассажирских авиаперевозок. На опубликованных кадрах запечатлены воздушные суда авиакомпании S7, припаркованные на территории аэродрома.

Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из страны иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

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