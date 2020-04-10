На подготовку сборной России к Олимпиаде выделят еще сотни миллионов рублей

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) продлил период реализации программы подготовки к Олимпийским играм в Токио до 30 сентября 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Общий объем финансирования в 2020-2021 годах в рамках данной программы решено было увеличить на 265 миллионов рублей. Это связано с тем, что период подготовки увеличен из-за переноса соревнований. Средства будут выделены после перераспределения расходов внутри четырехлетнего финансового плана ОКР.

Материалы по теме Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято

Ранее организация уже выделила 545,48 миллиона рублей на финансирование деятельности тренеров, медицинского и иного персонала. Таким образом, общий бюджет превысил 900 миллионов рублей.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но их было решено отложить до 2021 года из-за пандемии коронавируса. С инициативой о переносе Олимпиады выступило японское правительство. 30 марта была озвучена новая дата старта соревнований — 23 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!