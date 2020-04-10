Экс-депутат Рады призналась в поджоге офиса партии Януковича

Экс-депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол, которой предъявлено обвинение в убийстве после обысков у нее дома, призналась в поджоге офиса «Партии регионов» бывшего президента Виктора Януковича, но назвала свои действия спасением многих жизней. Об этом Черновол заявила в пятницу, 10 апреля, в эфире телеканала «Прямой», передает «Интерфакс-Украина».

Здание подожгли 18 февраля 2014 года в разгар Евромайдана — антиправительственных акций, которые закончились свержением и бегством из страны Януковича. «Я понимаю, что вас интересует вопрос, поджигала ли я здание. Да, поджигала. Я считала это тактическим шагом», — сказала Черновол.

Она пояснила, что в тот момент стало известно об убитых «майдановцах» в Мариинском парке, и она решила «отвлечь карателей». «Думаю, что это [поджог] было спасением многих жизней. Причастна ли я к убийству? Нет, мои руки не в крови», — заверила Черновол.

Экс-депутат назвала свое уголовное дело политическими репрессиями. «Я оказалась первым активистом Майдана, которого привлекают за Майдан», — уверена она.

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Черновол сообщила, что в уведомлении о подозрении содержится восемь статей, половина предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы. Допрос назначен на следующий вторник.

Черновол обвиняют в умышленном убийстве сотрудника офиса «Партии регионов» Владимира Захарова при поджоге здания. Во время обысков у нее нашли склад оружия. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения в адрес Черновол «реваншем Антимайдана».

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