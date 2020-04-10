Российские спортшколы поддержат после пандемии коронавируса

После пандемии коронавируса Минспорта планирует поддержать российские спортивные школы в приоритетном порядке. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин, передает ТАСС в пятницу, 10 апреля.

По его словам, профессиональный спорт не получит господдержку в том объеме, в котором он понес потери из-за коронавируса. В приоритете Минспорта — социальная сфера: спортшколы и подготовка сборных. «Тяжело это говорить, но профессиональный спорт не будет являться приоритетом», — сказал Матыцин.

До конца 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Всего на него будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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