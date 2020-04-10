Уткин высмеял призыв извиниться перед Нурмагомедовым за «сучий спектакль»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился сообщением от одного из пользователей Twitter, который призывает его извиниться перед российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Соответствующий пост опубликован в Twitter журналиста.

Пользователь под ником Danila_bagrov порекомендовал Уткину принести извинения спортсмену. «Вы какой-то сучий спектакль устроили, обвинили человека в трусости, а теперь турнир отменили», — написали журналисту. Сам обозреватель с юмором отнесся к призыву и высмеял сообщение.

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«Вот не знаю, как дальше жить. Напишите, кто уверен, что меня знает, парню, что мне неловко за то, что живу на свете. Мне не поверит», — написал Уткин.

По всей видимости, пользователь имел в виду критику Уткина в адрес российского бойца за неумение выразить свою позицию. «Можно ведь объяснять свои действия нормально. Хабиб об этом даже не подумал. Я стал хуже думать о Нурмагомедове вследствие всей этой истории», — заявил Уткин на своем YouTube-канале.

В начале апреля Нурмагомедов объявил о том, что снимается с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), чем вызвал негативную реакцию болельщиков. Впоследствии UFC 249 был перенесен на неопределенный срок.

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