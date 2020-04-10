Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады

Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Дело в отношении Черновол Аваков объяснил «жаждой мести» со стороны заместителя главы Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова, который ранее был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича.

Министр написал, что ему стыдно за дело против Черновол, которая «была на Майдане, как и сотни тысяч украинцев». «Я был тоже на Майдане 18 февраля 2014-го — я такой же, как Таня [Черновол], — приходите ко мне, жду. Попробуйте», — заявил Аваков. Действия ГБР он назвал неадекватными и постыдными.

Черновол обвиняют в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова при поджоге здания. Во время обысков у нее нашли склад оружия. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения в адрес Черновол «реваншем Антимайдана».

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