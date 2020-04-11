У шестикратного чемпиона Англии в составе «Ливерпуля» нашли коронавирус

У шестикратного чемпиона Англии в составе «Ливерпуля» Кенни Далглиша нашли коронавирус. Об этом сообщается на сайте команды.

По информации пресс-службы «Ливерпуля», 69-летний Далглиш был госпитализирован 8 апреля для лечения инфекции. Тогда же он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Отмечается, что болезнь проходит бессимптомно.

Далглиш рассказал, что еще до поступления в больницу самоизолировался с семьей. Он призвал британцев неукоснительно следовать указаниям медиков и правительства страны.

Далглиш выступал за «Ливерпуль» с 1977-го по 1990-й. В составе команды он выиграл шесть чемпионатов страны, три Кубка европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, четыре Кубка лиги и семь национальных Суперкубков. Всего он принял участие в 502 матчах за клуб, забив 169 мячей. В качестве тренера Далглиш трижды приводил «Ливерпуль» к победе в чемпионате страны.

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