В России отреагировали на информацию о сокращении числа организаторов Евро-2021

Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

«Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», — заявил Кириллов. Он добавил, что власти Петербурга уже уведомили о решении Российский футбольный союз (РФС) и оргкомитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

9 апреля британский таблоид Daily Mail сообщил, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии коронавируса. В УЕФА отметили, что проводят консультации с хозяевами первенства и окончательно не утвердили расписание матчей.

Из-за пандемии чемпионат Европы не состоится летом 2020 года. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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