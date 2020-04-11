В Кремле рассказали об обязательной русофобии американских политиков

Ни о каком потеплении в отношениях между Россией и США говорить пока не приходится, поскольку для каждого американского политика характерна русофобия. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, среди американских государственных деятелей продолжают господствовать стереотипы, связанные с Россией. «Вот, как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика такой формой является русофобия. Ты не можешь в условиях предвыборной кампании говорить о России что-то хорошее», — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что изменить это неспособны даже частые контакты первых лиц двух государств. При этом он подчеркнул, что в Москве к подобному положению вещей уже привыкли.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал ряд негативных высказываний американских политиков в адрес Москвы после того, как Россия направила США гуманитарную помощь для сдерживания распространения коронавируса.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. Груз состоял в основном из средств индивидуальной защиты. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва сама предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

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