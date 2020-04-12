Активисты ОНФ подготовили больницу для зараженных коронавирусом

Команда «Молодежка ОНФ» помогла медикам подготовить корпус Городской клинической больницы имени Виноградова для приема пациентов с диагностированным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщается на сайте движения.

Как отмечается, десять активистов в рамках всероссийской акции #Мывместе помогли врачам переоборудовать палаты, оснастив их новыми кроватями и постельным бельем, а также ванные комнаты и санузлы.

«Все время задают вопрос, не боятся ли волонтеры инфекции. Каждый из нас строго соблюдает правила личной безопасности. Гораздо страшнее для нас, если люди которые нуждаются в помощи, ее не получат», — рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.

По его словам, активисты «Молодежки ОНФ» также помогают врачам добираться до места работы в рамках челленджа «Довези врача» и занимаются доставкой лекарств и продуктов жителям Москвы и других регионов.

В конце марта сообщалось, что волонтеры во всех регионах России начали помогать гражданам, оказавшимся на карантине в связи с распространением коронавируса. Добровольцы действуют по запросам людей в рамках общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе.

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