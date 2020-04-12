Активисты ОНФ подготовили больницу для зараженных коронавирусом

Команда «Молодежка ОНФ» помогла медикам подготовить корпус Городской клинической больницы имени Виноградова для приема пациентов с диагностированным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщается на сайте движения.
Как отмечается, десять активистов в рамках всероссийской акции #Мывместе помогли врачам переоборудовать палаты, оснастив их новыми кроватями и постельным бельем, а также ванные комнаты и санузлы.
«Все время задают вопрос, не боятся ли волонтеры инфекции. Каждый из нас строго соблюдает правила личной безопасности. Гораздо страшнее для нас, если люди которые нуждаются в помощи, ее не получат», — рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.
По его словам, активисты «Молодежки ОНФ» также помогают врачам добираться до места работы в рамках челленджа «Довези врача» и занимаются доставкой лекарств и продуктов жителям Москвы и других регионов.
В конце марта сообщалось, что волонтеры во всех регионах России начали помогать гражданам, оказавшимся на карантине в связи с распространением коронавируса. Добровольцы действуют по запросам людей в рамках общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения