Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы и продолжает на дому лечиться от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

«По совету медиков, премьер пока не будет возвращаться к работе. Он передает благодарности всему персоналу больницы Святого Томаса за полученную им помощь», — сказал представитель Джонсона.

О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Спустя десять дней политика, у которого сохранялись симптомы, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там премьера подвергли кислородотерапии.

Вечером 6 апреля Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии в связи с тем, что его состояние ухудшилось. Вечером 9 апреля политика перевели из реанимации в обычную палату. Как отметили в офисе премьера, он находится в «отличном настроении».

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