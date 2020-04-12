ЕС призвали заняться «оживлением Европы»

Бюджет Евросоюза следует превратить в «программу оживления Европы» после пандемии коронавируса, считает глава МИД Германии Хайко Маас. Его статью опубликовала газета Die Welt.
По мнению политика, общая цель государств ЕС — чтобы Европа вышла из нынешнего кризиса более сильной, сплоченной и независимой. Он считает, что ради этого бюджет стоит пересмотреть на следующие семь лет: приоритетами в инвестициях следует сделать научные исследования, защиту климата, технологический суверенитет и прочные системы здравоохранения и социальной поддержки.
Маас подчеркнул, что в совместной экономической политике — не только акт солидарности между странами Европы, но и чисто экономический смысл. Он напомнил, что Германия вкладывает огромные средства в работу блока, и отметил, что те, кто в кризисное время подрывает ценностные основы европейского общества, не смогут рассчитывать на помощь от ЕС.
Дипломат также высказался и об общемировой, а не только европейской ситуации: он присоединился к предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша установить глобальное перемирие. Маас считает, что в условиях пандемии стоит усилить ООН и Всемирную организацию здравоохранения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения