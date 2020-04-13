Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли. Об этом теннисист рассказал в прямом эфире в аккаунте Sports.ru в Instagram.

По мнению россиянина, людей искусственно заставили паниковать из-за пандемии коронавируса. «Думаю, что с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору», — заявил спортсмен. По словам теннисиста, против заболевания скоро изобретут вакцину, вместе с которой в человеческий организм будут вживляться микрочипы.

Сафин отметил, что чипирование выгодно для неких «хозяев мира», которые «покруче мировых лидеров». Благодаря микрочипам отследить каждого человека им будет «гораздо проще».

Сафин — заслуженный мастер спорта. Он дважды становился победителем турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде (в 2000-м в США и в 2005-м в Австралии). Всего в активе россиянина 15 титулов в одиночном разряде и два в парном.

Всего в мире насчитывается более 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, больше всего их выявлено в США — там заразились более 569,1 тысячи человек. Жертвами вируса по всему миру стали по меньшей мере 117,4 тысячи заболевших.

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