В Москву направят новые тесты для проверки врачей на коронавирус

Новые тест-системы направят в Москву для проверки врачей на коронавирус, цель — выявить переболевших специалистов, заявила на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 13 апреля.
Речь идет о тесте для выявления иммунитета к коронавирусу, пояснила она.
«Подобного рода тест-системы всегда очень важны для докторов, которые работают непосредственно в очаге», — подчеркнула она.
Ранее в понедельник Голикова сообщила, что ни одна математическая модель по распространению коронавируса на данный момент не подтверждается в России, но цифры по заболеваемости являются «не очень приятными».
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период эпидемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения