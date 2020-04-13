В Москву направят новые тесты для проверки врачей на коронавирус

Новые тест-системы направят в Москву для проверки врачей на коронавирус, цель — выявить переболевших специалистов, заявила на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 13 апреля.

Речь идет о тесте для выявления иммунитета к коронавирусу, пояснила она.

«Подобного рода тест-системы всегда очень важны для докторов, которые работают непосредственно в очаге», — подчеркнула она.

Ранее в понедельник Голикова сообщила, что ни одна математическая модель по распространению коронавируса на данный момент не подтверждается в России, но цифры по заболеваемости являются «не очень приятными».

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За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период эпидемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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