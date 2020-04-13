В правительстве заявили о «не очень приятных» цифрах по коронавирусу в России

Ни одна математическая модель по распространению коронавируса на данный момент не подтверждается в России, но цифры по заболеваемости являются «не очень приятными» для страны. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Она добавила, что прирост в 1700-1900 случаев заражения коронавирусом звучит «не очень хорошо». Вице-премьер пояснила, что если перевести это в относительные цифры, то получится рост в 17-18 процентов в сутки.

«Когда я им [коллегам, работающим в здравоохранении и эпидемиологам] говорю, что, например, за сегодняшний день прирост там 1700 с каким-нибудь хвостиком или 1800, 1900, то, конечно, для них эта цифра звучит угрожающе», — цитирует агентство вице-премьера.

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12 апреля Голикова заявила, что при благоприятном исходе полная отмена введенных из-за коронавируса ограничительных мер возможна уже к лету. По словам вице-премьера, ситуация зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции и социальной дистанции.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период эпидемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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