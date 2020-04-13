Вирусолог описал жизнь россиян после окончания самоизоляции

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн описал жизнь россиян после окончания режима обязательной самоизоляции. Об этом вирусолог рассказал в интервью НСН.

По его словам, решение о снятии ограничений принимают не ученые, а политики, основываясь на медико-биологической, экономической и политической ситуации. К 30 апреля, когда заканчивается срок обязательной самоизоляции для российских граждан, пройдут два расширенных срок инкубационного периода коронавируса, и станет понятна эффективность принятых мер.

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При этом снятие ограничений не может быть резким, предупредил эксперт. «Какие-то "хвосты" останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий. Не будет резкого перехода к нормальной жизни», — пояснил он.

Проблема с коронавирусом будет решена, когда выздоровеет последний зараженный и пройдет 14 дней с этого момента, заключил Альштейн. Он посоветовал не назначать конкретную дату, а работать.

12 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова спрогнозировала сроки полной отмены ограничительных мер в России. По ее словам, полная отмена ограничительных мер при благоприятном исходе возможна уже к лету.

Россия находится на 16-м месте по числу заражений. В стране с начала пандемии SARS-CoV-2 выявили у 15 770 человека, 130 умерли, 1291 выздоровели. Общее число инфицированных в мире превысило 1,84 миллиона.

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