Вор в законе Коба Краснодарский стал фигурантом дела за преступные традиции

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Краснодара, который является вором в законе и обладает безоговорочным авторитетом в преступном мире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении ведомства.

Мужчине вменяется статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По данным следствия, с мая 2012 года 47-летний вор в законе распространял свое влияние на территории Краснодарского края. Лица, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его воле, указаниям и распоряжениям. Руководитель преступного сообщества сохранял преступные традиции и обладал безоговорочным авторитетом. Фигурантом дела стал Коба Дзидзишвили, известный по прозвищу Коба Краснодарский, уточняет «КП».

СКР предоставил оперативное видео с подследственным.

На кадрах конвой ведет мужчину в наручниках. Фигурант дела заключен под стражу.

Оперативное сопровождение ведут сотрудники ФСБ и ФСИН.

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