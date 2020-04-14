Обвиненные в заражении строителей Белорусской АЭС россияне оказались здоровы

Россиянам, задействованным в строительстве Белорусской АЭС, несколько раз перепроверяли их тесты на коронавирусную инфекцию COVID-2019. Они оказались здоровы, их отправили на самоизоляцию, сообщает «Sputnik Беларусь».
Группу из 15 российских специалистов госпитализировали с подозрением на вирус в ночь на 8 апреля. В Минздраве Белоруссии заявили, что со стройки в Островце госпитализировано около 100 человек. Глава ведомства Владимир Караник обвинил россиян в том, что именно они распространили болезнь среди строителей, поскольку не соблюдали меры предосторожности по прибытии.
Однако уже 11 апреля в Минздраве заявили, что тестирование россиян, вероятно, дало ложный результат. Поскольку у части россиян анализ на COVID-2019 оказался положительным, у части — отрицательным. В итоге анализы перепроверяли четыре раза в разных лабораториях, последующие результаты не подтверждали, что россияне инфицированы.
С 7 по 11 апреля в Белорусии работала миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Прибытие специалистов совпало с отправкой петиции в адрес руководства организации от 150 тысяч белорусов. Они обвинили власти в фальсификации диагнозов и статистики по заболеванию COVID-2019, а также просили принудительно ввести карантин в республике. ВОЗ не подтвердила эти обвинения, но указала не недостаточное информирование населения и призвала Белоруссию ввести более жесткие меры по борьбе с болезнью.
По последним данным, в Белоруссии число больных коронавирусом в Белоруссии выросло до 3281, умерли 33 человека. Ранее Лукашенко заявлял, что в стране ни один человек не умер от COVID-2019, причиной гибели пациентов стали сопутствующие заболевания.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения