Обвиненные в заражении строителей Белорусской АЭС россияне оказались здоровы

Россиянам, задействованным в строительстве Белорусской АЭС, несколько раз перепроверяли их тесты на коронавирусную инфекцию COVID-2019. Они оказались здоровы, их отправили на самоизоляцию, сообщает «Sputnik Беларусь».

Группу из 15 российских специалистов госпитализировали с подозрением на вирус в ночь на 8 апреля. В Минздраве Белоруссии заявили, что со стройки в Островце госпитализировано около 100 человек. Глава ведомства Владимир Караник обвинил россиян в том, что именно они распространили болезнь среди строителей, поскольку не соблюдали меры предосторожности по прибытии.

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Однако уже 11 апреля в Минздраве заявили, что тестирование россиян, вероятно, дало ложный результат. Поскольку у части россиян анализ на COVID-2019 оказался положительным, у части — отрицательным. В итоге анализы перепроверяли четыре раза в разных лабораториях, последующие результаты не подтверждали, что россияне инфицированы.

С 7 по 11 апреля в Белорусии работала миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Прибытие специалистов совпало с отправкой петиции в адрес руководства организации от 150 тысяч белорусов. Они обвинили власти в фальсификации диагнозов и статистики по заболеванию COVID-2019, а также просили принудительно ввести карантин в республике. ВОЗ не подтвердила эти обвинения, но указала не недостаточное информирование населения и призвала Белоруссию ввести более жесткие меры по борьбе с болезнью.

По последним данным, в Белоруссии число больных коронавирусом в Белоруссии выросло до 3281, умерли 33 человека. Ранее Лукашенко заявлял, что в стране ни один человек не умер от COVID-2019, причиной гибели пациентов стали сопутствующие заболевания.

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