Сбежавшего в горы от коронавируса агрессивного туриста с палкой сняли на видео

Британский турист сбежал в горы в связи с пандемией коронавируса и начал вести себя агрессивно по отношению к местным жителям. Произошедший между ними конфликт сняли на видео, ролик опубликовало The Sun.
По информации издания, инцидент произошел в национальном парке Сноудония на севере Уэльса. 60-летний фермер поинтересовался, почему группа людей в палатках нарушила требования самоизоляции, покинув свои дома в городе Халл. Также известно, что накануне туристы разожгли костер и оставили после себя мусор.
Один из британцев замахнулся на собеседника палкой — на размещенных в сети кадрах видно, как он останавливает ее в нескольких сантиметрах от головы фермера. Отмечается, что впоследствии на место прибыли полицейские и порекомендовали путешественникам вернуться на место жительства.
10 апреля сообщалось, что российский путешественник Александр Норко сбежал от коронавируса в лес и насмерть отравился корнями цикуты. Перед смертью Александр написал жене, что нашел корни кувшинки и собирается их варить.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения