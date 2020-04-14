Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте

Пассажирам, которые передвигаются на общественном транспорте во время пандемии коронавируса, посоветовали соблюдать меры санитарной безопасности. Способами уберечься от заражения в поездках поделились эксперты онлайн-сервиса «Туту.ру». Их рекомендации публикует РИА Новости.

Так, специалисты напомнили, что, в первую очередь, необходимо выбирать для передвижений время, когда нагрузка на транспорт минимальная — например, днем, поздним вечером или ранним утром.

Кроме того, они посоветовали не касаться лица во время поездки, собирать длинные волосы в хвост или косу, а также избегать тесного контакта с чихающими или кашляющими людьми. По прибытии домой эксперты рекомендуют постирать одежду, в которой пассажиры передвигались в течение дня, и вымыть голову.

Помимо прочего, врач-инфекционист, специалист по тропической медицине и организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами Виктория Валикова отметила, что самыми опасными для заражения видами транспорта считаются электрички и автобусы.

По ее словам, они представляют даже большую угрозу, чем поезда и самолеты, поскольку в одном вагоне электрички могут одновременно передвигаться 200-250 человек, в то время как на авиалайнере летит около 220 пассажиров. Это означает, что в электричках в радиусе 4,5 метра в среднем находится больше людей, чем на других видах транспорта.

В январе медицинские эксперты из Университета Эмори назвали способы избежать заражения коронавирусом в самолете. Ученые смоделировали траекторию движения пассажиров, чтобы выяснить, как вирусы распространяются по салону авиалайнера. Оказалось, что находящиеся возле прохода туристы чаще всего вступают в контакт с попутчиками.

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