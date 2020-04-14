Студентка потеряла мать и бабушку за один день из-за коронавируса

Студентка из Сербии осталась одна после того, как ее мать и бабушка умерли от коронавируса в один день. Об этом сообщает издание The Mirror.
25-летняя студентка Анджела Костич (Andjela Kostic) учится на стоматолога. Ее мать и бабушку госпитализировали с симптомами коронавируса.
«Состояние бабушки было тяжелым, но у матери прогнозы были хорошими», — рассказала Анджела. Мать провела в больнице 12 дней. До заражения она была здорова и не имела хронических заболеваний.
Анджела опасалась худшего, когда ее мать и бабушку подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Утром 5 апреля бабушка Анджелы скончалась в больнице, мать умерла в тот же вечер.
Девушка осталась одна. Ее отец, который тоже был стоматологом, умер три года назад.
Анджела собирает деньги, чтобы оплатить похороны матери и бабушки. Она рассказала, что ее поддерживают друзья отца. «Все говорят, что мне нужно быть сильной», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, заплаканная медсестра записала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала о работе в больнице, где лечат больных коронавирусной инфекцией нового типа. Она призналась, что труднее всего в ее работе говорить с близкими пациентов, которых не удалось спасти.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения