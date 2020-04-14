Женщина похудела вдвое и осталась недовольна новой внешностью

Жительница Лондона сумела похудеть вдвое и пожалела об этом. Как пишет издание The Sun, она осталась недовольна новой внешностью и захотела снова набрать вес.

Зебе Войку (Zebe Voicu) много лет не могла забеременеть, хотя с юных лет мечтала о детях. Ее утешала только еда. На работе она без перерыва грызла печенье, а вечером съедала тройную порцию кебабов из курицы. Из-за такой диеты к 34 годам женщина стала весить 96 килограммов при росте 152 сантиметра.

От врача Войку узнала, что избыточный вес может помешать зачатию, и решила похудеть. Сначала она пыталась записаться на бесплатное бандажирование желудка, но получила отказ. Ее BMI (индекс массы тела) оказался недостаточно большим для того, чтобы претендовать на лечение за государственный счет.

Женщине пришлось отправиться в Румынию и заплатить 6,5 тысячи фунтов стерлингов (630 тысяч рублей) за операцию, во время которой ей удалили три четверти желудка. После этого она не могла переедать и всего за восемь месяцев сбросила 47 килограммов.

Похудение не помогло справиться с бесплодием и вызвало у Войку серьезные психологические проблемы. Женщина перестала узнавать себя в зеркале, а ее характер изменился, причем не в лучшую сторону. «Я плакалась мужу и говорила, что хочу снова быть толстой, — рассказывает она. — Мне больше нравилось, как я выглядела раньше».

Чтобы смириться с изменившейся внешностью и бесплодием, женщине пришлось 18 месяцев посещать психотерапевта.

В 2019 году сообщалось, что британку, сбросившую 70 килограммов, расстраивает обвисшая кожа и бестактные вопросы незнакомцев. Она признается, что иногда думает, что хотела бы вообще не худеть.

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