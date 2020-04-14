Актерам и художникам в Литве выплатят по 1821 евро из-за коронавируса

Власти Литвы выплатят компенсации работникам творческих профессий, чья деятельность была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает BNS со ссылкой на представителя Минкультуры республики Яну Микулевич, передает «Интерфакс».
По ее словам, лица, обладающие статусом деятеля культуры, будут в течение трех ближайших месяцев получать минимальную зарплату в размере 607 евро (примерно 48,5 тысяч рублей). На данный момент их уже получили 114 художников, артистов, режиссеров, танцоров и музыкантов. Всего, по расчетам властей, выплаты могут получить около 1100 человек.
Общая сумма пособия для каждого работника за три месяца составит 1821 евро (около 145,7 тысячи рублей).
По данным Минкультуры, в Литве творческими профессиями занимается более 5,2 тысячи человек. Однако в марте правительство увеличило социальную программу поддержки деятелей искусства на два миллиона евро — до 3,6 миллиона.
Ранее сообщалось, что в Литве вступил в силу масочный режим — гражданам запрещено появляться в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 1000 евро. По последним данным, в Литве заразились коронавирусом 1070 человек, умерли 24, выздоровевших нет.
.
box#2344893
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения