Просидевшая 20 лет в тюрьме женщина раскрыла способ перенести изоляцию

Просидевшая в тюрьме 20 лет женщина раскрыла способ перенести режим самоизоляции по коронавирусу. Ее слова приводит The Guardian.

41-летняя бывшая заключенная, пожелавшая сохранить анонимность, призналась, что первое время пребывания в тюрьме она концентрировалась только на ограничениях и постоянно злилась. «Но вскоре внешний мир заменился новым. Я стала исследовать свой внутренний мир, — поделилась она. — В тюрьме я научилась принимать обстоятельства такими, какие они есть, и работать над собственным восприятием происходящего».

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По ее словам, нужно изменить свое отношение к ограничениям и режиму изоляции в целом. «Тогда наши дома будут для нас не тюрьмами, а местами силы», — пояснила собеседница издания.

Также женщина посоветовала людям в самоизоляции жить более осознанно. «В тюрьме я научилась читать внимательно. Слушать собеседника, не отвлекаясь на посторонние мысли. Я стала концентрироваться на любом деле, вне зависимости от его важности», — поделилась она.

Рассказчица подчеркнула, что полное вовлечение помогает человеку относиться ко всему с благодарностью, а чувство благодарности, в свою очередь, дарит жизненные силы.

Ранее 81-летний отшельник Мауро Моранди (Mauro Morandi), проживший более 30 лет в одиночестве на острове Буделли в Сардинии, назвал легкий способ пережить самоизоляцию из-за коронавируса — не бояться оставаться наедине с собой и читать книги.

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