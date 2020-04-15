Просидевшая 20 лет в тюрьме женщина раскрыла способ перенести изоляцию

Просидевшая в тюрьме 20 лет женщина раскрыла способ перенести режим самоизоляции по коронавирусу. Ее слова приводит The Guardian.
41-летняя бывшая заключенная, пожелавшая сохранить анонимность, призналась, что первое время пребывания в тюрьме она концентрировалась только на ограничениях и постоянно злилась. «Но вскоре внешний мир заменился новым. Я стала исследовать свой внутренний мир, — поделилась она. — В тюрьме я научилась принимать обстоятельства такими, какие они есть, и работать над собственным восприятием происходящего».
По ее словам, нужно изменить свое отношение к ограничениям и режиму изоляции в целом. «Тогда наши дома будут для нас не тюрьмами, а местами силы», — пояснила собеседница издания.
Также женщина посоветовала людям в самоизоляции жить более осознанно. «В тюрьме я научилась читать внимательно. Слушать собеседника, не отвлекаясь на посторонние мысли. Я стала концентрироваться на любом деле, вне зависимости от его важности», — поделилась она.
Рассказчица подчеркнула, что полное вовлечение помогает человеку относиться ко всему с благодарностью, а чувство благодарности, в свою очередь, дарит жизненные силы.
Ранее 81-летний отшельник Мауро Моранди (Mauro Morandi), проживший более 30 лет в одиночестве на острове Буделли в Сардинии, назвал легкий способ пережить самоизоляцию из-за коронавируса — не бояться оставаться наедине с собой и читать книги.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
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Источник: Всемирная организация здравоохранения