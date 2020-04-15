Двух россиян задержали в Уганде за нарушение режима карантина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в африканской республике Евгения Парастаева.

Отмечается, что у них не было разрешения на передвижение по стране на машине. Сейчас российское посольство выясняет, что с ними случилось, заявил дипломат.

«В соответствии с (карантинными) мерами никто не имеет права ездить на личном транспорте», — подчеркнул Парастаев. Он добавил, что информация о сроках задержания россиян пока не известна.

14 апреля власти страны продлили карантин до 5 мая, рассказал президент Йовери Мусевени в своем Twitter. Ограничительные меры ввели еще 31 марта.

По последним данным, в Уганде выявлено 54 случая заражения коронавирусом. 8 человек вылечились, летальные исходы пока не зафиксированы.

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