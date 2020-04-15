Двух россиян задержали в Уганде за нарушение режима карантина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в африканской республике Евгения Парастаева.
Отмечается, что у них не было разрешения на передвижение по стране на машине. Сейчас российское посольство выясняет, что с ними случилось, заявил дипломат.
«В соответствии с (карантинными) мерами никто не имеет права ездить на личном транспорте», — подчеркнул Парастаев. Он добавил, что информация о сроках задержания россиян пока не известна.
14 апреля власти страны продлили карантин до 5 мая, рассказал президент Йовери Мусевени в своем Twitter. Ограничительные меры ввели еще 31 марта.
По последним данным, в Уганде выявлено 54 случая заражения коронавирусом. 8 человек вылечились, летальные исходы пока не зафиксированы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения