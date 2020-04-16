В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает РИА Новости.

Возраст пациентов — от 29 до 88 лет. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Большинство из скончавшихся имели сопутствующие заболевания: гипертонию, кардиосклероз, атеросклеротическую аневризму. Пятеро из них страдали сахарным диабетом.

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