Московские застройщики воспротивились самоизоляции

Застройщики в Москве и Московской области воспротивились решению властей заморозить практически все стройки во время режима самоизоляции. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Строительные компании обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой частично отменить мораторий, иначе негативные последствия коснутся не только девелоперов, но и металлургов (производство конструкций) с банками (дефолтные кредиты застройщиков). В настоящее время работы разрешены только на объектах медицинского назначения, метро, железнодорожном, наземном общественном транспорте и в аэропортах.
Изначально ограничение было принято на срок с 13 по 19 апреля, однако девелоперы боятся, что мораторий продлят. Авторы обращения попросили Мишустина посодействовать в разморозке (с учетом соблюдения всех необходимых мер защиты рабочих от пандемии) хотя бы тех объектов, где ведутся открытые работы по монолитному и панельному строительству.
Вероятной причиной приостановки работ стали стройплощадки, которые могут быть очагами распространения коронавируса. Многие рабочие живут там в тесноте, что способствует передаче инфекции. Не исключено, что мораторий могут распространить и на другие регионы страны.
Один из опрошенных изданием экспертов утверждает, что в том случае, если запрет на работы продлится месяц, для большинства застройщиков это не приведет к значительным рискам. Однако для девелоперов отдельных регионов примерные убытки могут достигать 4–7 миллиардов рублей в неделю. Другой опрошенный специалист считает, что в Московском регионе за неделю простоя застройщики в целом теряют около 150–170 миллиардов рублей. В итоге с серьезными финансовыми трудностями могут столкнуться примерно 75 процентов застройщиков рынка Москвы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения