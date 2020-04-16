Украинский фотограф поснимала обнаженную модель для журнала Playboy

Украинская фотохудожница Саша Самсонова поснимала плюс-сайз-модель Алисию Оливас (Alicia Olivas) в откровенных образах для журнала Playboy. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте автора съемки.

На одном из размещенных кадров девушка позирует обнаженной в бассейне, прикрывая оголенные части тела рукой. При этом из одежды на ней присутствуют только черные туфли на каблуке, шляпа и перчатки того же цвета. На другом фото ее запечатлели без бюстгальтера в накидке, похожей на рыболовную сеть, трусах и крупных серьгах.

Подписчики фотографа восхитились внешним видом модели в комментариях под публикацией, набравшей больше 30 тысяч лайков. «Вау, красотка», «Посмотрите на ее бедра!», «Просто шикарна», «Какое красивое место и сама модель», «Саша, твои работы — искусство, как и всегда», — отмечали они.

В апреле Саша Самсонова сняла американскую супермодель Кендалл Дженнер в бикини для рекламной кампании модного бренда сестер Дженнер Kendall + Kylie. На опубликованных фото она запечатлена в белом купальнике и широкополой плетеной шляпе бренда Gladys Tamez Millinery.

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