«Гуляющие по Москве белые медведи» помешали Терри перейти в «Спартак»

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» раскрыл детали срыва трансфера английского защитника Джона Терри в московский «Спартак».

Трабукки заявил, что переезду в Москву помешала дочь футболиста, у которой начался нервный стресс. «Джону позвонила директор школы, которая сказала, что его дочь падает на пол, ревет: папа уезжает в Москву, там по улице гуляют белые медведи, и он никогда не вернется», — вспомнил он. В итоге Терри отказал «Спартаку» и лично извинился перед владельцем команды Леонидом Федуном.

В сентябре 2018-го стало известно о готовящемся переходе Терри в стан красно-белых. Футболист уже прошел медосмотр и был готов подписать с москвичами контракт. Однако переход сорвался. Через месяц он принял решение завершить карьеру.

В составе лондонского «Челси» Терри пять раз становился чемпионом Англии и завоевывал кубок Лиги чемпионов. Также футболист защищал цвета сборной Англии.

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