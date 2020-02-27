Легенду «Челси» затроллили из-за крошечного улова

Бывший футболист «Челси» Джон Терри похвастался в Instagram своим уловом и был затроллен подписчиками. Пользователей позабавил крошечный размер рыбы, которую англичанин держит двумя руками.

Один из фанатов предположил, что такую добычу Терри мог удержать и одной рукой. Кроме того, подписчик футболиста пошутил, что эта рыба будто сама попросила его сфотографироваться. А один из юзеров посчитал, что Джон просто купил эту рыбину в супермаркете.

Терри — легенда лондонского «Челси», за который он выступал с 1998 по 2017 год. Вместе с командой защитник выигрывал чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. После этого Джон перешел в «Астон Виллу» и провел в ее составе один сезон, а в октябре 2018-го ушел из футбола.

При этом в сентябре прошлого года Терри вел переговоры с московским «Спартаком», однако они провалились. Переезду в Россию якобы воспротивилась его дочь.

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