Зафиксирован опасный признак климатической катастрофы

Ученые Колумбийского университета в США назвали причину рекордного истончения Гренландского ледяного щита, зафиксированного в 2019 году. Феномен был вызван не только аномально высокой температурой, но и изменениями в атмосферной циркуляции, которое привело к долгому безоблачному небу. Кратко об исследовании, раскрывающем новый опасный признак катастрофического изменения климата, рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты проанализировали спутниковые данные, результаты наземных измерений и климатические модели для анализа изменений в ледяном покрове летом 2019 года. Оказалось, что, хотя в этом году наблюдался лишь второй по величине сток от таяния льда (в 2012 году ситуация была хуже), в балансе произошли самые сильные изменения за всю историю наблюдения с 1948 года.

Рекордные потери льда были связаны с областями высокого давления (антициклонами), которые преобладали над Гренландией в течение необычно длительных периодов времени. Это препятствовало образованию облаков в южной части острова, позволяя большему количеству света падать на поверхность и способствуя таянию ледяного покрова. Отсутствие снегопадов уменьшило накопление свежего льда на 50 миллиардов тонн. Старый потемневший лед поглощает больше энергии солнечных лучей, что также усиливает таяние.

Система высокого давления вращалась по часовой стрелке и приносила влажный теплый воздух из южных широт в северные. Это вызвало небольшой парниковый эффект. В 2019 году количество дней с неблагоприятными атмосферными условиями оказалось беспрецедентным, но в последние несколько десятилетий они становятся все более частыми. Это может ухудшить прогнозы по повышению уровня моря в скором будущем.

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