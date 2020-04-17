Раскрыт дизайн iPhone 12

Следующий флагманский смартфон Apple получит более тонкие экранные рамки и камеру с четырьмя сенсорами. Об этом со ссылкой на источники заявили YouTube-блогер EverythingApplePro и журналист Макс Вейнбах (Max Weinbach).

Источник раскрыл два схематичных изображения новых девайсов Apple, которые, судя по слухам, принадлежат iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Согласно описанию, одна из моделей получит экранный вырез TrueDepth привычного дизайна и размера, ширину корпуса 68,81 миллиметра, ширину рамок дисплея — 2,52 миллиметра. Второй аппарат будет иметь уменьшенный вырез, ширину корпуса 72,73 миллиметра, ширину экранных рамок — 1,55 миллиметра.

По словам инсайдера Ice Universe, ширина нижней горизонтальной рамки составит 2,3 миллиметра, что «станет кошмаром для всех Android-смартфонов». Вероятно, он имел в виду, что многие флагманские смартфоны на Android имеют относительно массивную нижнюю грань.

Судя по созданной на основе утечек 3D-модели, в целом корпус iPhone 12 Pro Max немного шире, чем корпус актуального флагмана Apple. На задней панели смартфона расположена камера, состоящая из трех объективов и лидара для работы с дополненной реальностью. Первым устройством Apple с лидаром был планшет iPad Pro. Источники отмечают, что для передачи 5G-сигнала аппарат получит более крупные вырезы под антенны, динамики станут на 10-15 процентов громче по сравнению с iPhone 11 Pro Max.

Инсайдеры также уверены, что новый флагман получит разъем Smart Connector для подключения аксессуаров, который появится на месте лотка для сим-карты. В связи с этим лоток будет перемещен на противоположный торец. Смартфон должен выйти в светло-синем, фиолетовом и светло-оранжевом цветах корпуса.

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