Первый пациент с коронавирусом в Севастополе остался с 30 процентами легких

Один из первых пациентов с коронавирусом в Севастополе вылечился и выписан из больницы, но фактически стал инвалидом. Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.
По словам политика, пациент был в первой пятерке госпитализированных с новой инфекцией и провел в клинике 27 дней. Первые дни он чувствовал себя удовлетворительно, не было ярко выраженных симптомов. Вскоре развилась вирусная пневмония с дыхательной недостаточностью. Шли консультации со специалистами из Москвы по поводу лечения, рассматривалась возможность подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
К моменту выписки у мужчины сохранилось только 30 процентов легких. «70 процентов легких у него повреждено (...) Фактически это инвалидизация», — сказал Развожаев.
Он отметил, что врачи обещали, что произойдет регенерация тканей, но не известно, насколько она будет успешной. Губернатор подчеркнул, что коронавирус может нанести серьезный ущерб здоровью.
К 17 апреля в Севастополе зарегистрировано 12 случаев инфицирования, пять человек выписаны. Режим всеобщей изоляции в городе продлен до 30 апреля. Всего в России 32 тысячи зараженных, большинство находится в Москве и области.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения