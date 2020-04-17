Первый пациент с коронавирусом в Севастополе остался с 30 процентами легких

Один из первых пациентов с коронавирусом в Севастополе вылечился и выписан из больницы, но фактически стал инвалидом. Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

По словам политика, пациент был в первой пятерке госпитализированных с новой инфекцией и провел в клинике 27 дней. Первые дни он чувствовал себя удовлетворительно, не было ярко выраженных симптомов. Вскоре развилась вирусная пневмония с дыхательной недостаточностью. Шли консультации со специалистами из Москвы по поводу лечения, рассматривалась возможность подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

К моменту выписки у мужчины сохранилось только 30 процентов легких. «70 процентов легких у него повреждено (...) Фактически это инвалидизация», — сказал Развожаев.

Он отметил, что врачи обещали, что произойдет регенерация тканей, но не известно, насколько она будет успешной. Губернатор подчеркнул, что коронавирус может нанести серьезный ущерб здоровью.

К 17 апреля в Севастополе зарегистрировано 12 случаев инфицирования, пять человек выписаны. Режим всеобщей изоляции в городе продлен до 30 апреля. Всего в России 32 тысячи зараженных, большинство находится в Москве и области.

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