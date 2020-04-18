Стало известно число вылеченных российскими врачами итальянцев

Российские врачи, отправленные в итальянский Бергамо для помощи зараженным коронавирусом, вылечили 15 пациентов. Об этом стало известно РИА Новости.

Генерал-майор Сергей Кикоть рассказал, что в полевой госпиталь в Бергамо поступили 54 итальянца, 39 из них остаются на лечении. Военные медики из России проводят прием и лечение больных COVID-19 совместно с итальянскими коллегами. Отмечается, что к этой работе привлечены 32 человека, они дежурят круглосуточно в три смены.

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По его словам, состоянию здоровья российских специалистов уделяется особое внимание: их регулярно тестируют на коронавирус при помощи лаборатории многофункционального мобильного комплекса.

В конце марта Россия отправила 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

Ситуация с коронавирусом в Италии одна из самых сложных в мире. В стране находятся более 175 тысяч инфицированных, а уровень смертности превысил 10 процентов (более 23 тысяч скончавшихся). В России по состоянию на 18 апреля 36 793 граждан с коронавирусом, скончались 313 человек.

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