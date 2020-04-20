Бывший партнер Ибрагимовича вспомнил о злобной тираде шведа после матча

Португальский полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Жоау Педру вспомнил о тираде шведского нападающего команды Златана Ибрагимовича после финального матча MLS в сезоне-2018. Об этом он рассказал в беседе с Tribuna Expresso.

По словам 27-летнего игрока, Ибрагимович был рассержен результатом игры. Команда ушла на перерыв в матче с «Хьюстон Динамо», выигрывая со счетом 2:0, но во втором тайме пропустила трижды и уступила. После матча шведский форвард был зол на партнеров и даже угрожал им.

«У меня 300 миллионов долларов на счету, частный остров — что мне ваша игра. Первый, кто осмелится мне что-то сказать, будет убит», — заявил Ибрагимович. После чего он сказал, чтобы футболисты «Гэлакси» чаще ему пасовали. «Считайте, что у меня каждый день — день рождения. Просто отдавайте мяч», — процитировал Ибрагимовича Педру.

Ибрагимович выступал за «Гэлакси» с 2018 по 2019 год. На его счету 53 гола в 58 матчах. После игры за клуб MLS швед перешел в итальянский «Милан».

Педру выступает на правах аренды за португальскую «Тонделу». Игрок принадлежит клубу из Лос-Анджелеса.

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