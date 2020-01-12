Ибрагимович забил первый гол за «Милан»

«Милан» переиграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии со счетом 2:0. Видеообзор доступен в YouTube-канале турнира.

Первый гол в матче забил Рафаэль Леао. Новичок клуба 38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович удвоил преимущество на 64-й минуте. Он замкнул передачу партнера, не глядя на ворота.

Для Ибрагимовича гол стал первым после возвращения футболиста в Европу. В конце декабря игрок подписал контракт с «Миланом», за который он выступал в сезоне-2010/2011.

Предыдущим клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси». Он выступал за клуб с марта 2018-го по ноябрь 2019-го.

Ибрагимович известен по выступлениям за итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». Он также защищал цвета «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!