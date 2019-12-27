Ибрагимович вернулся в Европу

Итальянский «Милан» объявил о возвращении шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Сообщение опубликовано на сайте «россонери».

38-летний футболист договорился о подписании контракта до конца сезона-2019/2020 с возможностью продления еще на год. Ибрагимович прибудет в Милан 2 января, чтобы пройти медицинские тесты и уладить все формальности.

Швед с марта 2018-го по ноябрь 2019 года выступал составе «Лос-Анджелес Гэлакси». В активе форварда 53 забитых мяча и 14 голевых передач в 58 встречах в футболке американской команды. По сообщениям СМИ, в его услугах был заинтересован ряд клубов из Европы.

Шведский бомбардир известен по выступлениям за итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

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