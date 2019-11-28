Фанаты родного клуба Ибрагимовича отомстили игроку за предательство

Фанатская группировка Ultra Brigada Malmo, которая поддерживает шведский «Мальме», подожгла статую бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте blatteultras04.

Как утверждает The Sun, акция стала ответной реакцией на новость о приобретении футболистом акций клуба «Хаммарбю» — принципиального соперника «Мальме». Фанаты посчитали действия шведского форварда предательством и затегировали Ибрагимовича к посту с видео.

Ибрагимович начинал профессиональную карьеру в «Мальме». С 1994-го по 1999 год он выступал за молодежную команду клуба.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!