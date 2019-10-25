Ибрагимович услышал оскорбления фанатов и схватился за пах

Видео: @Sedano / Twitter

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Лос-Анджелеса» и ответил им, схватившись за гениталии. Видеозапись в своем Twitter опубликовал журналист ESPN Жорж Седано.

Клуб Ибрагимовича проиграл в полуфинальном матче Западной конференции со счетом 3:5, сам швед оформил дубль. Уходя с поля, форвард услышал оскорбительные выкрики фанатов «Лос-Анджелеса». Вместо ответа Ибрагимович указал на свой пах и схватился за него.

«Лос-Анджелес Гэлакси» выбыл из борьбы за Кубок MLS. Ибрагимович в этом сезоне провел за команду 31 матч и забил 31 мяч.

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