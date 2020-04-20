Российский марафонец пробежал 100 километров вокруг кровати

Бегун из Владивостока Дмитрий Якухный пробежал 100 километров вокруг кровати. Фрагменты необычной тренировки спортсмен опубликовал в Instagram.

На преодоление дистанции марафонец, по его словам, потратил десять часов и 19 минут. В процессе бега Якухный успевал поесть, попить воды и поиграть с детьми. Подписчики оставили спортсмену десятки восторженных комментариев.

Якухному 43 года. Он регулярно участвует в соревнованиях по бегу на разные дистанции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!