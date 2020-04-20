Модель Victoria's Secret «спряталась» от коронавируса обнаженной в ванной

Модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Келли Гейл опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в ванной комнате. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 23-летняя Гейл позирует обнаженной в ванне с пеной и смотрит в камеру. Рядом с ней на полу лежит нижнее белье. «Я просто останусь здесь, и коронавирус не сможет меня поймать», — написала модель под фото, которое собрало 45 тысяч лайков.

Подписчики знаменитости с юмором отнеслись к публикации. «Мне кажется, ты удачно спряталась от вируса! Хотел бы я присоединиться», «Замри и не двигайся», «Согласен, это самое лучшее убежище», — писали они в комментариях.

В апреле журналисты обратили внимание, что знаменитости массово принялись фотографироваться без одежды и публиковать снимки в соцсетях. По их мнению, многие девушки решили оголиться, чтобы порадовать поклонников, находящихся на карантине из-за вспышки коронавируса. Указанный тренд поддержали телезвезда Хлои Ферри, певица Рита Ора, супермодели Эмили Ратаковски и Дэми Роуз.

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