Снявшаяся обнаженной самая красивая женщина в мире запустила новый тренд в сети

Снявшаяся обнаженной американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, запустила новый тренд. Серия снимков распространилась в Instagram.

Стилистка из Нью-Йорка Хейли Волленс (Haley Wollens), которая готовила Хадид к съемке для итальянского Vogue, опубликовала на своей странице в соцсети коллажи разных пользователей, повторивших кадры откровенной дистанционной фотосессии супермодели через веб-камеру. «Давайте посмотрим на ваши варианты. Попробуйте сделать такую съемку дома! Не обязательно использовать шары, проявите свою креативность», — подписала она пост, добавив хэштег #bellaballoonchallenge.

Так, юзеры начали размещать в сети результаты самостоятельных домашних съемок. Они фотографировались в тех же позах, используя похожую одежду и атрибуты: нижнее белье, блузку с длинными рукавами, туфли на каблуках и надувной шар. Например, пользовательница @milkandhoney.v сделала коллаж из девяти фотографий, на которых она и ее подруги повторяют каждую позу Хадид с аналогичным реквизитом.

Girls just wanna have fun 🦋 Not only was it completely fitting, but Monica had the amazing idea that we should recreate Bella Hadid’s Vogue Italia shoot. The poses were a lot harder than we expected. #BellaBalloonChallenge 🎈 Фото опубликовано @milkandhoney.v

В апреле шведская блогерша Фиро (Firo) прикрыла тело подушкой во время изоляции из-за пандемии коронавируса и случайно запустила новый тренд. Она закрепила подушку лилового цвета черным ремнем на талии, после чего сфотографировалась в зеркало и поделилась снимком в своем Instagram-аккаунте, добавив хештег #quarantinepillowchallenge. В этом челлендже приняли участие девушки по всему миру.

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