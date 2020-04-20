Описаны интересы россиян в самоизоляции

Россияне во время режима самоизоляции стали больше читать, смотреть концерты, тренироваться и «интересоваться тем, о чем раньше вряд ли подумали бы». Об этом свидетельствуют данные исследования поисковых запросов, проведенного компанией «Яндекс».

Отмечается, что количество запросов с уточнением «не выходя из дома» росло во второй половине марта и пошло на спад неделю назад. В компании связывают это в том числе с тем, что все больше людей стали выходить на улицу. С момента введения режима самоизоляции в несколько раз упало число запросов, связанных с ежедневными поездками: так, россияне реже стали искать схемы узлов для галстука или карту метро.

Значительно вырос интерес жителей страны к развлекательным онлайн-сервисам. В частности, особенно популярными стали трансляции концертов, электронные книги, компьютерные игры. В апреле пошла на спад потребность в самообразовании, однако количество запросов о дистанционном обучении для ребенка продолжило расти. Изменились потребности россиян и в шоппинге: значительно снизилось количество запросов «купить телефон» или «купить чемодан» — вместо этого пользователи покупают необходимые для длительной изоляции предметы, например, технику для готовки и спортивный инвентарь. Кроме того, активные граждане ищут, как правильно организовать тренировочный процесс в домашних условиях.

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Отдельно отмечается рост поисковых запросов о пособии по безработице: многие россияне из-за кризиса потеряли работу. Вместе с тем упал поиск вакансий: как сообщают в «Яндексе», «по-видимому, никто не верит, что сейчас можно куда-то устроиться». Те, кто сохранил работу и перешел на удаленку, озаботились организацией пространства в домашних условиях, описывается в исследовании.

Также был зафиксирован рост количества необычных запросов, таких как «виртуальный бар», «собака напрокат», «научиться жонглировать» или «разбавлять спирт». Особенно интересует россиян ответ на вопрос «когда все это закончится?»

За последние сутки в России выявлено 4268 случаев заражения коронавирусом. Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

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