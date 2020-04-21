Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на «попрятавшиеся в Москве гадкие каналы», распространяющие информацию о коронавирусе в республике. Его слова приводит БЕЛТА.

Он призвал не верить тем, кто «плявузгает» в сторону Белоруссии. По словам Лукашенко, власти никогда не скрывали и не будут скрывать реальную ситуацию с распространением коронавируса в стране.

«За что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо — достанем. Верьте тому, с кого потом спросить можно», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что для того, чтобы развеять все сомнения и недоверие к официальной информации, в Белоруссию были приглашены эксперты Всемирной организации здравоохранения. Он заявил, что те подтвердили правдивость официальных данных, хоть и «не испытывают любви» к белорусским властям.

Ранее Лукашенко заявил, что все хотят укусить Белоруссию за то, что она «выбилась из строя» в борьбе с пандемией коронавируса. В стране до сих пор не ввели жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами. По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 6264 человека.

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