Раскрыто влияние обвала нефти на российский рынок жилья. Пока что это никак не отразится на стоимости недвижимости, однако при повторном резком падении цен на сырье эффект может быть ощутимым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

По мнению специалистов, чем дольше люди продолжают находиться в режиме самоизоляции, тем вероятнее повторение подобной ситуации, особенно в том случае, если карантин продлят до середины лета. «Тогда вчерашняя ситуация на рынке нефти может повторяться неоднократно и переместиться уже на рынки Европы и Азии, а это совсем другая нагрузка на российскую валюту», — предупреждают эксперты.

Утром 21 апреля стоимость барреля нефти американской марки WTI (West Texas Intermediate) впервые в XXI веке опустилась ниже 15 долларов. В течение следующих часов WTI опустилась ниже нуля. Такое положение дел означает, что продавцы в буквальном смысле должны доплатить покупателям за товар, чего не случалось никогда ранее.

Цены на российскую нефть Urals напрямую зависят от марки Brent, однако данные потрясения слишком сильны и отражаются на всех. Длительное сохранение котировок на столь низком уровне чревато серьезными проблемами для российской экономики в целом.

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